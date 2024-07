Vielseitigkeitsreiter Ambros nach Geländeritt Plätze verbessert

Pferdesportler Harald Ambros hat beim olympischen Vielseitigkeits-Einzelbewerb einen Sprung nach vorne gemacht.

Der Oberösterreicher galoppierte nach Platz 49 in der Dressur auf seinem Hengst Vitorio du Montet am Sonntag im Geländeritt auf Rang 33 vor. Er kassierte 6,8 Strafpunkte und hält nun bei 43,3 Penalty-Points. Auf Platz 25 fehlen 4,8 Zähler. Die muss Ambros am Montag im Springen (11.00 Uhr) gutmachen, um ins Finale zum kommen.

Die Top 25 gehen am Montag (15.00 Uhr) in einen zweiten Umlauf und kämpfen dort um die Medaillen. Die Führung übernahm der Deutsche Michael Jung mit 17,8 Fehlerpunkten.

(APA) / Artikelbild: GEPA