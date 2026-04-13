„Vielversprechendes Talent“: Rapid verlängert mit 17-jährigen Mittelfeldspieler

Der SK Rapid hat den Vertrag von Mittelfeldspieler Edvin Rahmani vorzeitig bis 2028 verlängert. Das gab der Verein am Montag bekannt.

Der 17-Jährige feierte am 3. April im Heimspiel gegen den FAC sein Zweitliga-Debüt für Rapid II. Zuletzt kam der laufstarke Mittelfeldspieler zudem zweimal für die österreichische U18-Nationalmannschaft zum Einsatz.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt zur Verlängerung: „Es freut mich sehr, mit Edvin ein vielversprechendes Talent zwei weitere Jahre bei uns zu haben. Als Kapitän der U18 übernimmt er schon in jungen Jahren Verantwortung auf dem Spielfeld. Sein kürzliches Debüt für Rapid II unterstreicht seine positive Entwicklung – dafür wünsche ich ihm weiterhin alles Gute.“

Foto: SK Rapid | Widner