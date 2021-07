Vienna bedient sich bei Rapid und Sturm

Regionalliga-Aufsteiger First Vienna FC hat zwei Talente für die Offensive verpflichtet. Oliver Bacher, 21 Jahre alt, wechselt wechselt vom SK Sturm Graz nach Döbling. Raphael Strasser, 19, kommt von Rapid II auf die Hohe Warte.



Oliver Bacher wurde in der Sturm Akademie ausgebildet. Der 21-Jährige stand für die Sturm Amateure von 2017 bis 2020 bereits in 50 Regionalligaspielen auf dem Platz und erzielte dabei neun Tore. Letzte Saison wurde der 1,74 m große Stürmer nach Kapfenberg in die zweite Liga verliehen. Dort brachte es der Steirer auf sechs Einsätze in Österreichs zweithöchster Liga. Für unterschiedliche Jugendauswahlen des ÖFB lief der Mittelstürmer insgesamt 14-mal auf.

Mit Raphael Strasser wechselt ein weiterer Spieler mit Akademie-Vergangenheit zu den Blau-Gelben. Nach seinem Karrierebeginn in der Vienna-Jugend durchlief der 19-Jährige die Rapid Akademie und gab 2019 für Rapid II sein Debüt in der Regionalliga Ost, wo er in 12 Spielen drei Tore schoss. In der vergangenen Saison stand der Außenbahn-Spieler in neun Zweitliga-Partien für die Hütteldorfer am Rasen. Für die österreichische U16-Auswahl schaffte es der Rechtsfuß zweimal aufzulaufen.

Sportdirektor Markus Katzer: „Mit Oliver und Raphael haben wir zwei Spieler dazugewonnen, die trotz ihres jungen Alters bereits ihre Qualitäten unter Beweis stellen konnten. Neben zahlreichen Einsätzen in der Regionalliga haben beide letzte Saison Zweitliga-Luft schnuppern dürfen. Wir gewinnen zwei Spieler mit großem Potential, denen wir die Plattform bieten, sich mit dem Verein weiterzuentwickeln.“

