Vienna Capitals feiern klaren Sieg in Dornbirn

Die Vienna Capitals siegten in Dornbirn mit 4:0.

Die Wiener gaben sich im “Ländle” keine Blöße. Nach einem Blitzstart – Ty Loney traf nach nur zwölf Sekunden – folgte das 2:0 durch Patrik Kittinger und auch im Mittelabschnitt fanden die Gastgeber kein Mittel, die dritte Heimniederlage abzuwenden. Erneut Loney (29.) und Ali Wukovits (34.) sorgten mit ihren Treffern für einen klaren Erfolg der Caps. Sie zogen damit an Salzburg vorbei, ehe es am Sonntag in Wien zum Duell kommt.

Quelle: ICE Hockey Liga

Beitragsbild: GEPA