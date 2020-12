Vienna Capitals gewinnen Schlagerspiel in Salzburg

via

via Sky Sport Austria

Die spusu Vienna Capitals setzten sich im Spitzenspiel beim EC Red Bull Salzburg mit 4:1 durch. Während sich die dezimierten Red Bulls nach zuletzt sechs Siegen wieder geschlagen geben mussten, feierte das Team von Headcoach Dave Cameron einen erfolgreichen Abschluss des Roadtrips.

Nur 24 Stunden nach dem Shootout-Sieg in Bozen erarbeiteten sich die Wiener auch gleich Chancen. Für den einzigen Treffer im ersten Abschnitt sorgte Ty Loney (14.), der Goalie J.P. Lamoureux am kurzen Eck überraschte. Die Hausherren wurden nun besser und nahmen den Schwung auch in den Mittelabschnitt mit.

In Überzahl gelang Justin Schütz der Ausgleich. Danach vergaben die Salzburger gute Chancen auf die Führung und bekamen die Rechnung präsentiert – Ali Wukovits und Benjamin Nissner trafen zum 1:3. Im Schlussabschnitt verteidigten die Caps ihre Führung, Loney besorgte per Empty Netter den Endstand. Damit kletterten die Wiener in der Tabelle auf Rang zwei.

So, 13.12.2020, EC Red Bull Salzburg – spusu Vienna Capitals 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Referees: ROHATSCH, SMETANA, Nothegger, Seewald

Tor Salzburg: Schütz (31./PP)

Tore Wien: Loney (14., 59./EN), Wukovits (36.), Nissner (40.)

Beitragsbild: GEPA