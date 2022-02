Vienna Capitals glückt Revanche gegen Salzburg

Die Revanche der Vienna Capitals ist geglückt. Die Wiener setzten sich am Dienstag in der ICE Hockey League zu Hause gegen Leader Red Bull Salzburg mit 3:2 durch und machten die 2:3-Niederlage nach Verlängerung in der Mozartstadt vom Sonntag vergessen. Die Gastgeber legten dabei eine sehenswerte Aufholjagd hin, machten im letzten Drittel aus einem 0:2-Rückstand noch den Sieg in der regulären Spielzeit perfekt und wurden mit dem Vorstoß auf Rang sechs in der Tabelle belohnt.

Unmittelbar davor liegt der KAC, der in einer weiteren Nachtragspartie Schlusslicht Black Wings Linz beim 4:1 keine Chance ließ. Bekannt wurde am Dienstag auch eine weitere Absage, so wurde das für Mittwoch angesetzte Duell zwischen Olimpija Ljubljana und HCB Südtirol aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen verschoben. Ersatztermin gab es vorerst noch keinen.

In Wien lief das Geschehen im ersten Drittel voll nach dem Geschmack der favorisierten Salzburger. Lucas Thaler (7.) besorgte die schnelle Führung, TJ Brennan (18.) legte nach. Nach einem torlosen Mittelabschnitt drehten die „Caps“ im Finish richtig auf. Nikolaus Hartl (50.), Mario Fischer (55.) und Fabio Artner (58.) drehten die Partie. Schon in Salzburg hatten die Wiener einen Zwei-Tore-Rückstand wettgemacht, dann allerdings in der Verlängerung den Kürzeren gezogen. Bei den Salzburgern befand sich Coach Matt McIlvane noch immer in häuslicher Quarantäne.

(APA)

Bild: GEPA