Vienna Capitals holen kanadischen Stürmer Campbell

Die Vienna Capitals haben am Freitag die Verpflichtung des kanadischen Stürmers Colin Campbell vermeldet. Für den 29-Jährigen, der in sieben Saisonen 412 Matches in der AHL, der zweithöchsten nordamerikanischen Liga, absolviert hat, ist die ICE-Eishockey-Liga die erste Station in Europa.

“Ich sehe mich als Führungsspieler. Ich dränge mich nicht in den Vordergrund, versuche immer mit Einsatz und als Vorbild voranzugehen”, wurde Campbell in einer Aussendung des Clubs zitiert. Das Ziel sei der Titel, erklärte Campbell, der 2017 mit den Grand Rapids Griffins, dem Farmteam von Detroit, AHL-Meister geworden war. Campbell ist der fünfte Legionär im aktuell 27-köpfigen Kader der Wiener.

