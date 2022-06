via

via Sky Sport Austria

Die Vienna Capitals haben mit dem Kanadier Jérémy Grégoire einen neuen Stürmer verpflichtet.

Der 26-Jährige wurde vor neun Jahren von den Montreal Canadiens im NHL-Draft ausgewählt, spielte danach in der American Hockey League für das Partnerteam der Kanadier. Grégoire blieb auch danach in der AHL, zuletzt agierte er bei den Texas Stars. Für ihn ist es sein erstes Engagement in Europa.

(APA)

