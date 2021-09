Die Vienna Capitals haben in ihrem Kader mit dem schwedischen Verteidiger Anton Karlsson nachjustiert.

Der am Dienstag verpflichtete 28-Jährige soll bereits am kommenden Heimspiel-Wochenende gegen Fehervar (Freitag) und Innsbruck (Samstag) im Jersey der Wiener zu sehen sein. Karlsson bestritt bisher 320 Spiele in Schwedens höchster Liga. 2019/20 stand er für das Farmteam der Columbus Blue Jackets, den Cleveland Monsters, in der nordamerikanischen AHL auf dem Eis.

(APA)/Bild: Imago