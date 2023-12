Vienna Capitals mit Heimspiel-Pleite gegen Asiago

Die Vienna Capitals haben in der ICE-Eishockeyliga den nächsten Rückschlag einstecken müssen. Einen Tag nach der 1:8-Pleite in Linz verloren die Wiener am Samstag zu Hause gegen Asiago mit 3:4 nach Verlängerung und sind mit dem Tabellenvorletzten aus Italien damit punktegleich. Die Pioneers Vorarlberg gewannen das direkte Duell um Rang neun mit Olimpija Ljubljana mit 5:2 und haben gute Chancen auf einen Platz im Pre-Play-off.

Die Caps verspielten im Schlussdrittel innerhalb von 89 Sekunden eine 3:1-Führung, in der Verlängerung schoss Michele Marchetti Asiago zum Sieg. Die Wiener vergaben damit die Chance, den Rückstand auf Platz zehn, der für den Einzug in die K.o.-Runde nötig ist, zu verringern.

Sieben Zähler fehlen auf Olimpija, das von den Pioneers überholt wurde. Powerplay-Tore von Kevin Macierzynski (20.) und Julian Metzler (24.) ebneten den Vorarlbergern Weg zu einem ungefährdeten Sieg. Die Pioneers haben bereits neun Zähler Vorsprung auf die Vienna Caps und Asiago und damit gute Chancen, in ihrer zweiten Saison die K.o.-Runde zu erreichen.

(APA) / Bild: GEPA