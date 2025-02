Vienna Capitals sichern sich Aufstieg in vorletzter Sekunde

Die Vienna Capitals haben sich im direkten Duell mit dem letzten Konkurrenten in der vorletzten Sekunde das Ticket für das Pre-Play-off der ICE-Eishockeyliga geholt. Die Wiener unterlagen am Samstag in Feldkirch den Pioneers Vorarlberg mit 1:2 nach Verlängerung, der Punktgewinn reichte aber, um schon vor der letzten Runde Rang zehn und damit den Aufstieg in die K.o.-Runde zu fixieren.

In einem dramatischen Finish sorgte Willie Raskob mit seinem Treffer zwei Sekunden vor der Schlusssirene für ein Happy End der Gäste. Die Coaches Challenge von Trainer Dylan Stanley blieb nach Video-Studium ohne Erfolg. Die Pioneers, die einen Sieg in regulärer Spielzeit benötigt hätten, um ihre letzte Chance zu wahren, waren nach einem frühen Powerplay-Tor von Joshua Passolt (4.) lange auf Kurs. Passolt traf auch in der Verlängerung, dennoch geht die Saison für die Vorarlberger nächsten Freitag zu Ende.

(APA)/Beitragsbild: GEPA