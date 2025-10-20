Vienna Capitals trennen sich von Trainer Fleming

13 Punkte aus elf Spielen und nur Rang zehn in der Tabelle der ICE Hockey League: Die Vienna Capitals haben auf den mageren Saisonstart mit der Beurlaubung von Trainer Gerry Fleming reagiert.

Der 59-jährige Kanadier war nur ein bisschen mehr als eine Saison für die Wiener tätig. Als Interimstrainer bis zur Länderspielpause im November wird der bisherige Assistenzcoach Fabian Scholz fungieren. „Aktuell werden Gespräche mit geeigneten Nachfolgern geführt“, verlautete der Klub.

„Richtiger Zeitpunkt für eine Veränderung“

Unterstützung erhält der 35-jährige Salzburger Scholz von Rafael Rotter und Goalie-Coach Bernhard Starkbaum. Der Sportliche Leiter Christian Dolezal wird dem Team begleitend zur Seite stehen. „Wir müssen zu diesem Zeitpunkt der Saison feststellen, dass die erwartete Weiterentwicklung unseres Spiels nicht stattgefunden hat. Diese Entscheidung haben wir nicht leichtfertig getroffen, sehen jetzt aber den richtigen Zeitpunkt für eine Veränderung“, erläuterte Dolezal. Ziel ist es, nach der Länderspielpause einen neuen Trainer an der Bande zu haben.

„Können Schritt nach vorne machen“

„Wir sind mit dem Versprechen angetreten, die Caps jedes Jahr stetig wieder ein Stück weiter nach oben bringen zu wollen und sind uns sicher, dass wir mit dem heurigen Kader im Vergleich zum Vorjahr einen weiteren Schritt nach vorne machen können und werden“, sagte Caps-Präsident Martin Reiss. Vergangene Saison erreichten die Wiener über den zehnten Tabellenrang die Pre-Play-offs, wo gegen Fehervar das Aus folgte. In den vier Partien bis zur Länderspielpause geht es gegen die Pioneers Vorarlberg (Samstag), bei Fehervar (29. Oktober), bei den Black Wings Linz (31. Oktober) und gegen den VSV (2. November).

(APA) / Bild: GEPA