Vienna Capitals verlieren Heimspiel gegen Pustertal

via

via Sky Sport Austria

Einen Tag nach der Rückkehr in die Top-Sechs der ICE-Eishockeyliga hat es für die Vienna Capitals einen Rückschlag gesetzt. Die Wiener mussten sich am Samstag vor 3.400 Zuschauern in Kagran den Pustertal Wölfen mit 2:3 geschlagen geben und verpassten damit den Sprung auf Rang fünf der Tabelle.

Die Caps lagen durch zwei Powerplay-Tore (14., 20.) nach dem ersten Drittel mit 0:2 in Rückstand. Mitte des zweiten Drittels ging es rund. Zunächst erzielte James Sheppard den Anschlusstreffer (29.), die Südtiroler zogen postwendend wieder auf 3:1 davon (30.), Benjamin Finkelstein verkürzte neuerlich (31.). Schließlich mussten sich die Capitals im achten Duell mit Pustertal erstmals geschlagen geben.

(APA) / Bild: GEPA