via

via Sky Sport Austria

Die Vienna Capitals haben den US-amerikanischen Eishockeyspieler Chad Krys für die kommende Saison unter Vertrag genommen.

Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Der 24-jährige Verteidiger schließt sich erstmals einem Team aus Europa an. Krys wurde im NHL-Draft 2016 von den Chicago Blackhawks ausgewählt, einen Einsatz in der National Hockey League konnte er bisher nicht verbuchen. Im Jahr 2015 wurde der hauptsächlich AHL erfahrene Spieler mit den USA U-18 Weltmeister.

(APA)/Bild: IMAGO