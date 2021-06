via

via Sky Sport Austria

Eishockey-Club Vienna Capitals hat für die kommende Saison zwei junge Österreicher unter Vertrag genommen.

Die beiden Stürmer Christof Kromp und Valentin Ploner wechseln in die Hauptstadt. Der 23-jährige Kromp kommt von HC Innsbruck, in bisher 235 Spielen in der ICE-Liga gelangen ihm 23 Tore und 38 Assists. Ploner (21) spielte zuvor beim KAC-Farmteam.

Beitragsbild: Website Vienna Capitals