Vienna City Marathon spendet tausende Einweghandschuhe

Der Vienna City Marathon hat 3.500 Einweghandschuhe an den Samariterbund gespendet.

Das gab die Hilfsorganisation am Mittwoch bekannt. Der Marathon findet wegen der Coronavirus-Krise heuer nicht statt, die Handschuhe waren ursprünglich für die Helfer an den Verpflegungsstellen des Laufes am 19. April vorgesehen.

“Ich hätte nicht gedacht, dass wir eine Zeit erleben werden, in der Schutzmaterial zur absoluten Mangelware wird. Die Spende ist wirklich sehr hilfreich und macht viel Sinn”, sagte Samariterbund-Wien-Geschäftsführer Oliver Löhlein und bedankte sich beim VCM-Team.

