Vienna feiert Heimsieg gegen Sturm Graz II

Im letzten Spiel der 25. Runde der 2. Fußball-Liga hat die Vienna am Sonntag in Döbling einen 2:1-(1:1)-Sieg über den SK Sturm Graz II gefeiert.

Jonas Peinhart sorgte in der 30. Minute für die Führung für die Gäste, Bernhard Zimmermann stellte mit seinem elften Saisontreffer aus der Drehung in Minute 41 noch vor der Pause den Ausgleich her. Den Siegestreffer für die Hausherren erzielte Jürgen Bauer in der 66. Minute. Vienna bleibt damit Achter, Sturm auf dem vorletzten Platz.

(APA) / Artikelbild: GEPA