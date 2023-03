Meister BC Vienna hat seine Vormachtstellung in der Basketball-Superliga (BSL) mit dem zehnten Sieg in Serie untermauert.

Die Wiener besiegten am Donnerstag in der zweiten Runde der Platzierungsrunde vor heimischer Kulisse die Klosterneuburg Dukes mit 85:70 (45:40) und haben in der Tabelle derzeit vier Punkte Vorsprung auf die Swans Gmunden. Diese sind allerdings erst am Sonntag (17.30 Uhr) im Oberösterreich-Derby gegen die Flyers Wels gefordert.

(APA)/Bild: GEPA