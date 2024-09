Vienna-Frauen kassieren 0:8-Pleite in CL-Quali

Frauen-Vizemeister Vienna hat in der Champions-League-Qualifikation erneut eine deutliche Niederlage kassiert.

Im unbedeutenden Platzierungsspiel im Rahmen eines Miniturniers mussten sich die Wienerinnen am Samstag nach einer frühen Gelb-Roten-Karte für Viktoria Hahn (21.) gegen den schwedischen Gastgeber Linköpings FC mit 0:8 (0:3) geschlagen geben. In der ersten Runde des Ligawegs war die Vienna bei der 0:9-Pleite gegen Paris FC ebenfalls chancenlos gewesen.

Meister SKN St. Pölten spielt am Samstag (18.00 Uhr) im Finale der ersten Qualirunde in Tskaltubo/Georgien gegen den albanischen Champion Vllaznia hingegen noch um den Aufstieg in die zweite Runde. Der Serien-Doublesieger peilt die dritte Teilnahme an der CL-Gruppenphase an.

(APA)/Bild: GEPA