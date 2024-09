Vienna-Frauen scheitern an 1. CL-Quali-Hürde Paris

Der französische Frauen-Fußball-Topklub Paris FC ist für die Vienna mehr als eine Nummer zu groß gewesen.

Österreichs Vizemeister schlitterte am Mittwoch zum Start der Qualifikationsphase zur Champions League im Rahmen eines Miniturniers in Linköping in ein 0:9-Debakel. Die Döblingerinnen haben somit keine Chance mehr auf die „Königsklasse“, zum Abschluss der europäischen Saison wartet am Samstag ein Platzierungsspiel gegen den Verlierer aus Sparta Prag gegen Linköping.

Mathilde Bourdieu (5., 40., 55.), Julie Dufour (44., 46.), Gaetane Thiney (52.), Kessya Bussy (87., 93.) und Daphne Corboz (90.) sorgten für klare Verhältnisse.

