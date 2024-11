Vienna fügt Tabellenführer St. Pölten erste Niederlage zu

Der SKN St. Pölten hat in der 12. Runde der Frauen-Fußball-Bundesliga die erste Niederlage kassiert. Der Serienmeister musste sich am Sonntag im Schlager Vizemeister Vienna auswärts mit 1:2 geschlagen geben.

Die Niederösterreicherinnen führen die Tabelle damit nur noch vier Punkte vor der Wiener Austria an, die am Samstag den LASK mit 2:0 bezwungen hatte. Weitere zwei Zähler dahinter lauert die Vienna, die zum bereits sechsten Mal in Folge siegreich den Platz verließ.

Die Döblingerinnen erwischten den Champions-League-Starter, der am Donnerstag in Wien das Highlight-Heimspiel gegen Titelverteidiger FC Barcelona mit 1:4 verloren hatte, am falschen Fuß. Schon in der 1. Minute fixierte Hannah Fankhauser den Traumstart. Sie eroberte einen ungenauen Pass, zog aufs Tor zu und ließ Torfrau Carina Schlüter keine Chance. In Minute 10 schloss Julia Kappenberger einen Konter auf der Hohen Warte mustergültig ab.

In einer hart umkämpften Partie war St. Pölten in der Folge insgesamt gefährlicher und hatte auch bei zwei Lattentreffern Pech. So fiel erst in der Nachspielzeit nach einem Eckball durch Sophie Hillebrand der Anschlusstreffer. Für die Truppe von Trainerin Liese Brancao war es die erste Niederlage in der Meisterschaft seit einem Heim-0:1 gegen Altach am 21. Mai 2023. Die Vienna jubelte über den Premierensieg über den Ligakrösus. Ebenso siegreich war der FC Bergheim mit 1:0 gegen die SPG Union Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz. Verschoben wurde das Vorarlberg-Duell Altach – SPG FC Lustenau/FC Dornbirn.

(APA) / Artikelbild: GEPA