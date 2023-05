Vienna kurz vor Finaleinzug – Swans gleichen aus

Titelverteidiger BC Vienna steht vor dem neuerlichen Einzug ins Endspiel der Basketball-Superliga. Die Wiener gewannen am Montag gegen Klosterneuburg auswärts 82:69, führen in der Best-of-five-Serie 2:0 und können damit bereits am Donnerstag daheim die neuerliche Finalteilnahme fixieren.

Viel umkämpfter geht es zwischen Wels und Gmunden zu. Auch das zweite Duell wurde erst in der Verlängerung entschieden, diesmal aber mit dem besseren Ende für die 92:84 siegreichen Swans.

Gmunden siegt nach Verlängerung

In einem intensiv geführten Play-off-Fight setzten sich die Swans im zweiten und im dritten Viertel um jeweils zwölf Punkte ab, führten damit jedoch keine Vorentscheidung herbei. Die von der Mehrheit der 950 Fans in Wels angefeuerten Flyers machten die Partie im Schlussabschnitt nicht nur wieder hoch spannend, sondern kamen 1,8 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit auch zum Ausgleich. Damit ging es wie schon am Samstag in die Verlängerung. In der „Zugabe“ behielten die Swans dank Daniel Friedrich, Toni Blazan und Dominic Green die Oberhand.

Die Serie wird am Donnerstag am Traunsee fortgesetzt und geht über zumindest vier Spiele. Die Fans dürfen sich also noch auf jedenfalls zwei weitere Akte im „Oberösterreich-Krimi“ freuen.

(APA)/Bild: GEPA