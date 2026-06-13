Das Team Vienna ist beim 3×3-Basketball-Heimturnier am Wiener Heumarkt ins Männer-Viertelfinale eingezogen.

Toni Blazan, Quincy Diggs, Stefan Stojacic und Steven Kaltenbrunner rangen Roter Stern Belgrad zum Abschluss der Gruppenphase am Samstagabend mit 21:18 nieder und bekommen es am Sonntag im K.o.-Format mit Amsterdam zu tun. Für das Frauen-Nationalteam war bereits in der Gruppe Endstation. Die Entscheidungspartie gegen Frankreich ging nach Verlängerung 12:14 verloren.

Blazan verwertete gegen Roter Stern den entscheidenden Distanzwurf zum Sieg. Zuvor waren die Österreicher dem serbischen Topteam Liman knapp mit 15:16 unterlegen, das jedoch auch die Landsleute aus Belgrad mit 21:13 besiegte. Die ÖBV-Frauen hatten ihr erstes Gruppenspiel am Freitag gegen Favorit Kanada mit 11:19 verloren. In einem dramatischen Duell mit Frankreich hatten Anja Fuchs-Robetin, Alexia Allesch, Simone Sill und Sigrid Koizar das Viertelfinale vor Augen, den Französinnen gelang kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit aber der Ausgleich zum 12:12.

„Es ist schade. Wir haben das Spiel in unserer Hand gehabt“, sagte Allesch im ORF. „Am Ende haben wir es nicht rübergebracht.“ Nach einer guten Defensivleistung verspielten die Lokalmatadorinnen noch einen 12:8-Vorsprung. „Die Höhen und Tiefen sind in den zehn Minuten sehr exzessiv. Es tut wirklich weh, das noch hergegeben zu haben“, meinte Sill, die mit ihren Kolleginnen nun auf eine erfolgreiche EM-Qualifikation hofft.

(APA) / Foto: GEPA