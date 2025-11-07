Vienna mit Nullnummer in Wels – Liefering überrollt Kapfenberg

Die Vienna kommt in der ADMIRAL 2. Liga nicht auf Touren. Bei Aufsteiger Hertha Wels kamen die Döblinger am Freitag nicht über ein torloses Unentschieden hinaus und bleiben in der Tabelle gerade noch in den Top Ten.

Der FC Liefering überrollte indes den Kapfenberger SV nach fünf Toren schon in der ersten Halbzeit 5:2 (5:0). Für die „Jungbullen“ war es der dritte Sieg in Folge. Die Begegnung zwischen Amstetten und Stripfing war mit 3:0 für Amstetten strafverifiziert worden.

Die Vienna zeigte auch in Wels eine harmlose Vorstellung. Patrick Schmidt schoss nach einer halben Stunde einmal gefährlich aufs Gehäuse des Aufsteigers, viel mehr Torgefahr konnten sich die Wiener nicht erarbeiten. Auch Wels zeigte offensiv wenig, bot in der Abwehr aber eine stabile Vorstellung. Sebastian Malinowski hätte die Welser kurz nach der Pause voranbringen können, Vienna-Torhüter Christopher Giuliani parierte. Die beiden Teams neutralisierten sich danach wieder. Herthas Karim Conte sah nach einem rüden Einstieg im Finish überraschend nur Gelb.

Furiose erste Hälfte

In Wals-Siezenheim traf Liefering gegen vor der Pause inferiore Kapfenberger nach Belieben. Oliver Lukic (7.) und Rocco Zikovic (12.) per Kopf scorten früh, beim 3:0 der „Jungbullen“ schoss Kapfenbergs Maximilian Hofer unglücklich aus vollem Lauf ins eigene Tor (17.). Jakob Brandtner (34.) bezwang KSV-Keeper Richard Strebinger per Freistoß, Aboubacar Camara (45.) noch kurz vor der Pause. Die Obersteirer präsentierten sich nach der Pause immerhin gefestigter, schafften nach einem Eckball schnell das Ehrentor und durch Marco Kadlec neuerlich nach einer Ecke das 2:5. Liefering hatte den Sieg vor Augen zurückgeschaltet.

(APA) / Bild: GEPA