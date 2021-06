Vienna schafft Aufstieg als Stadtliga-Meister

Der First Vienna FC spielt in der kommenden Saison wieder eine Spielklasse höher: Der älteste Fußballverein des Landes sicherte sich in der vorletzten Runde den Titel in der viertklassigen Wiener Stadtliga und steigt damit in die Regionalliga Ost auf.

Eine Runde vor Schluss ist die Elf aus Döbling nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. 13 der 14 Spiele der lange unterbrochenen Saison konnte die Mannschaft gewinnen. Beim 3:0-Sieg gegen Schwechat erzielten mit Jiri Lenko, Mario Konrad und Mensur Kurtisi drei ehemalige Bundesliga-Profis die Treffer.

Nach dem Zwangsabstieg hinunter bis in die fünfte Leistungsstufe im Jahr 2017 ist die Vienna nun zurück im überregionalen Fußball. Mit sechs Meistertitel, drei Cupsiegen und 68 Erstliga-Spielzeiten gilt die Vienna nach wie vor als einer der historisch erfolgreichsten Vereine des Landes.

