Die Vienna D.C. Timberwolves haben im Play down gegen den Abstieg aus der Basketball-Superliga gegen die Klosterneuburg Dukes ein fünftes Spiel erzwungen.

Mit einem 75:70 (31:35) bei den Niederösterreichern glichen die Wiener die „best of five“-Serie am Mittwoch zum 2:2 aus. Spiel Nummer fünf findet am Samstag (17.30 Uhr) in der Heimstätte der Timberwolves statt. Center Ziga Fifolt war für die Sieger die treibende Kraft. Der Slowene kam auf 32 Punkte und 19 Rebounds.

(APA)

Artikelbild: GEPA