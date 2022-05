Vienna und Gmunden starten siegreich ins Halbfinale

Mit zwei Heimsiegen mit sehr unterschiedlichem Spielverlauf sind am Sonntag die ersten Halbfinal-Spiele in der „best of five“-Serie der Basketball-Superliga (BSL) der Männer zu Ende gegangen.

Während die Swans Gmunden gegen die Oberwart Gunners beim 83:81 (43:47) bis zum Schluss unter Druck standen, hatte BC Vienna gegen UBSC Graz schon zur Halbzeit klare Verhältnisse geschaffen. Die Wiener feierten gar einen Kantersieg mit 113:72 (55:28).

Die weit spannendere Partie war also in Gmunden zu sehen. Nach einem 30:25 im ersten Spielabschnitt drehten die Gäste das Match zum 47:43-Zwischenstand nach zwei Vierteln. Zu Beginn des dritten zogen die Grazer auf plus sieben Punkte (50:43) davon, zur letzten Pausensirene waren sie wieder sieben hinten (60:67). Im Schlussviertel ließ sich Meister Gmunden die Führung mit bis zu acht Punkten zwar nicht mehr entreißen, doch die Steirer kamen noch bis auf zwei Zähler heran.

Die zweiten Matches der Serie gehen am Mittwoch (19.00 Uhr) in Oberwart bzw. Graz in Szene.

(APA)/Bild: GEPA