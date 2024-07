Vienna Vikings gewinnen auch zweites „Battle of Austria“

Die Vienna Vikings haben auch das zweite „Battle of Austria“ der Saison in der European League of Football (ELF) gegen die Raiders Tirol gewonnen.

Die „Wikinger“ setzten sich am Samstag im Innsbrucker Tivoli Stadion mit 27:13 (13:13) durch und feierten damit den siebenten Sieg im siebenten Spiel. Für die Raiders, die weiterhin gut im Play-off-Rennen liegen, war es die zweite Niederlage. Das erste Duell vor einem Monat in Wien hatten die Vikings mit 27:6 für sich entschieden.

Damit gingen die Vikings auch im sechsten Duell in der seit 2022 existierenden ELF gegen die Raiders siegreich vom Platz. Dank einer starken Defensivleistung und einem überlegenen dritten Viertel dürfen die Violetten weiter von der perfekten Saison träumen. „Gegen die Raiders zu gewinnen, ist immer leiwand“, sagte Benjamin Straight, dem eine Interception mit Touchdown gelungen war, bei Puls24. „Es ist schwierig, hier zu gewinnen. Die Jungs haben es super gemacht. Die Defense war mit vier Turnovern ein Wahnsinn“, ergänzte Headcoach Chris Calaycay.

(APA)/Bild: GEPA