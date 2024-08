Vienna Vikings holen elften Sieg in Serie in ELF

Die Vienna Vikings haben auch den elften Auftritt in der European League of Football (ELF) für sich entschieden.

Die Wiener siegten am Samstagabend bei den Helvetic Mercenaries in Zürich deutlich mit 49:3 (21:0). Quarterback Ben Holmes warf dabei Pässe für fünf Touchdowns. Die bereits davor als Gewinner der Eastern Conference fest stehenden Vikings bestreiten zum Abschluss des Grunddurchgangs noch ein Heimspiel in Wiener Neustadt gegen die Fehervar Enthroners (17. August).

