Vienna Vikings kehren auf die Hohe Warte zurück

Die Vienna Vikings kehren ins Stadion auf die Hohe Warte in Wien zurück und tragen dieses Jahr dort mehrere Heimspiele in der European League of Football (ELF) aus. Das gab der amtierende ELF-Champion am Dienstag bekannt. Das erste Heimmatch am 17. Juni gegen die Prague Lions findet zwar in der Generali Arena in Favoriten statt, die folgenden drei Partien dann in Döbling. Die Spielstätte für die letzten beiden Heim-Partien im Grunddurchgang ist noch nicht fix.

Für die Wiener ist der Standort Hohe Warte eine Rückkehr nach Hause, schließlich hatten die Wikinger dort von 1993 über 20 Jahre lang ihre Heimat. „Wir haben dort unsere erste Eurobowl gespielt. Ich kenne das Stadion sehr gut, es ist sehr laut dort“, freute sich Vikings-Headcoach Chris Calaycay, dessen Team im vergangenen September gleich im ersten Jahr den ELF-Titel im Finale von Klagenfurt durch einen 27:15-Erfolg über die Hamburg Sea Devils geholt hatte.

Im Vorjahr hatten die Vikings im Grunddurchgang ihrer ELF-Premierensaison sämtliche Heimspiele in der Generali Arena ausgetragen. In den Play-offs war der 15-fache Austrian-Bowl-Champion und fünffache Eurobowl-Gewinner nur wenige Tage vor dem Halbfinalspiel gegen die Barcelona Dragons vom FK Austria Management vor die Tür gesetzt worden. Begründet wurde dies damals mit dem schlechten Rasenzustand. Umso überraschender kam vergangene Woche die Mitteilung, dass der Saison-Heimauftakt der Vikings in Favoriten stattfindet.

(APA)

Beitragsbild: GEPA