Vier Cameranesi-Tore bei Grazer Sieg

Die Moser Medical Graz99ers haben im 100. Duell mit dem HC TIWAG Innsbruck – Die Haie einen 7:5-Sieg gefeiert und dadurch in der ewigen Bilanz auf 50:50 gestellt.

Die Steirer, bei denen Felix Nussbacher den Vorzug gegenüber Neuzugang Olivier Rodrigue bekam, dominierten diese Begegnung – zumindest bis zur 30. Minute. Da lagen sie dank vier Toren von Anthony Cameranesi, der in den ersten vier Saisonspielen nur einen Scorerpunkt erzielt hatte, und Treffer von Philipp Lindner (12./PP1), Adis Alagic (16.) und Johan Porsberger (23.) bereits 7:0 voran.

Der Vorsprung reichte am Ende für den dritten ICE-Sieg der Grazer in dieser Spielzeit – auch wenn die „Haie“ in den finalen 15 Minuten Moral bewiesen und fünf Tore erzielten – und zu Tabellenrang zwei.

Fr, 09.10.2020 Moser Medical Graz99ers – HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 7:5 (5:0, 2:0, 0:5)

Referees: BULOVEC, ZRNIC, Nothegger, Wimmler.

Goals G99: Cameranesi (5., 15., 17./PP1, 30.), Lindner (12./PP1), Alagic (16.), Porsberger (23.)

Goals HCI: Ciampini (45.), Jennes (48.), Gerlach (52./PP1), Christoffer (.), Saucerman (57.)

