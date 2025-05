Vier Neulinge! Das ist der ÖFB-Kader für die WM-Quali

David Alaba scheint wie erwartet nicht im Kader der österreichischen Nationalmannschaft für die ersten Spiele der WM-Qualifikation am 7. Juni in Wien gegen Rumänien und am 10. Juni in Serravalle gegen San Marino auf.

Der Teamkapitän laboriert nach wie vor an den Folgen eines Meniskusrisses. Dafür nominierte Teamchef Ralf Rangnick am Montag den zuletzt verletzten Xaver Schlager sowie vier Neulinge.

Veratschnig, Schmid, Polster und Honsak erstmals dabei

Schlager absolvierte seine einzige Bewerbspartie in diesem Jahr am 20. März beim Heim-1:1 im Nations-League-Play-off gegen Serbien, danach fiel er wegen einer Muskelverletzung aus. Die Profis ohne Länderspieleinsätze sind die Goalies Tobias Lawal (LASK), Nikolas Polster (WAC) und Nicolas Schmid (Portsmouth) sowie Nikolas Veratschnig (Mainz), Thierno Ballo (WAC) und Mathias Honsak (Heidenheim). Gernot Trauner (Feyenoord) steht im Aufgebot, ist allerdings für das Rumänien-Match gesperrt. Marco Friedl (Werder Bremen) kehrt in die Auswahl zurück.

Nur auf der Abrufliste scheinen unter anderem Niklas Hedl (Rapid), Alexander Prass (Hoffenheim), Kevin Stöger, Stefan Lainer (beide Gladbach) und Muhammed Cham (Trabzonspor) auf. Im Vergleich zum ursprünglich für die Serbien-Partien nominierten Kader fehlen sechs Akteure, darunter auch Salzburg-Tormann Alexander Schlager, der eine Handgelenksverletzung erlitten hat.

Alaba zur Klub-WM? Rangnick: „Kann ich mir nicht vorstellen“

Der ÖFB-Kader im Überblick

Auf Abruf: Niklas HEDL (SK Rapid; 1), Nicolas KRISTOF (SV 07 Elversberg/GER; 0); Emanuel AIWU (SK Puntigamer Sturm Graz; 0), Jonas AUER (SK Rapid; 0), Samson BAIDOO (FC Red Bull Salzburg; 1/0), Flavius DANILIUC (Hellas Verona/ITA; 3/0), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER; 39/2), David NEMETH (FC St. Pauli/GER; 0), Alexander PRASS (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 13/0), Maximilian ULLMANN (RZ Pellets WAC; 1/0); Muhammed CHAM (Trabzonspor Kulübü/TUR; 5/0), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 28/1), Dejan LJUBICIC (1. FC Köln/GER; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER; 5/0); Junior ADAMU (SC Freiburg/GER; 9/0), Maximilian ENTRUP (LASK; 3/1);

(APA/ÖFB)

Beitragsbild: GEPA