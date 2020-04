Vier Leihspieler wohl ohne Zukunft bei Sturm Graz

Markus Lackner (derzeit an die Admira verliehen / 18 Spiele, 1 Tor): „Er hat bei Admira ordentlich gespielt, wir sind mit Klub und Spieler in Kontakt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er in der Südstadt bleibt.“

Lukas Fadinger (derzeit an Zweitligist SV Lafnitz verliehen / 18 Spiele, 2 Tore): „Sein Vertrag läuft aus, für die Kampfmannschaft planen wir nicht mit ihm.“

Röcher soll gehalten werden

Im Gegensatz dazu soll Thorsten Röcher, den die Grazer vom FC Ingolstadt ausgeliehen haben, wenn finanziell möglich, gehalten werden. „Da gilt’s eine Lösung mit Ingolstadt zu finden. Wir würden ihn sportlich gerne bei Sturm sehen, aber die Kaufoption ist in diesen Zeiten schwierig.“ Der 28-Jährige erzielte in der aktuellen Saison vier Tore in 15 Spielen für Sturm und bereitete zudem sechs Treffer vor.

Noch offen ist die Zukunft von Tobias Koch: “Er ist als Kooperationsspieler von Lafnitz wieder retour, trainiert bei uns. Jetzt müssen wir abwarten, ob die 2. Liga wieder angepfiffen wird.“

Amadou Dante soll erstmals zurückkehren: "Er hat in Hartberg noch nie gespielt, aber Markus Schopp hat zuletzt wieder gesagt, er habe Potenzial. Er kommt nach der Saison einmal zurück."