Vier Neuzugänge, ein Dilemma! Barca in der Nominierungsklemme

Der FC Barcelona hat im Winter auf dem Transfermarkt richtig zugeschlagen und besonders in der Offensive zahlreiche und auch namhafte Neuzugänge an Land gezogen. Doch der kleine Kaufrausch bringt die Katalanen auch in ein Dilemma.

Ferran Torres, Adama Traore, Pierre-Emerick Aubameyang – die Neuzugänge in der Offensive des FC Barcelona können sich durchaus sehen lassen. Nimmt man Dani Alves, den Barca vor einigen Wochen als vereinslosen Spieler unter Vertrag genommen hat, noch hinzu, konnte Barcelona gleich vier Top-Transfers im Vergleich zum Sommer tätigen.

Dies war auch durchaus notwendig, um die bislang so schwierige Saison noch positiv zu gestalten. Die Qualifikation für die Champions League für die kommende Spielzeit und womöglich noch ein Titel sollen am Ende herausspringen. Da die Katalanen bereits aus dem Pokal ausgeschieden sind und die Meisterschaft bei 15 Punkten Rückstand auf Real Madrid ebenfalls utopisch erscheint, ruhen die Titel-Ambitionen von Barca auf der Europa League.

Barcelona darf für Europa League nur drei Spieler nachnominieren

Doch genau darin liegt die Krux und das eigentliche Dilemma. Zwar hat sich Barca gut verstärkt, doch auf alle Neuzugänge kann der Klub im internationalen Geschäft nicht zurückgreifen. Da ein Verein im Winter nur drei Spieler für den Wettbewerb nachnominieren darf, wird mindestens einer der Neuen auf der Strecke bleiben und die Katalanen nicht im Titelkampf unterstützen können.

Somit steckt Barcelona im wahrsten Sinne in der Nominierungsklemme – und diese muss Coach Xavi Hernandez mit seinem Team auch noch schnell lösen, denn die Deadline für die Kadernominierungen ist bereits am Mittwoch, 2. Februar, um 24 Uhr.

Auf wen aus dem Quartett sollte Barcelona in der Europa League, wo es im Achtelfinale gegen den SSC Neapel geht, Deiner Meinung nach verzichten?

