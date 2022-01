via

via Sky Sport Austria

Golf-Profi Sepp Straka hat die Farmers Insurance Open in Torrey Pines bei San Diego auf dem geteilten 16. Platz beendet.

Der 28-jährige Austro-Amerikaner schloss das mit 8,4 Millionen US-Dollar dotierte Event am Samstag mit einer 71er-Runde (1 unter Par) ab und fiel damit noch um drei Ränge zurück. Auf Gewinner Luke List aus den USA, der sich im Stechen am ersten Extraloch seinen ersten Turniersieg auf der PGA-Tour holte, fehlten Straka am Ende nur vier Schläge.

