Vier Serie-A-Klubs an United-Stürmer interessiert

In der laufenden Spielzeit kommt Anthony Martial bisher auf 19 Einsätze für Manchester United. Der Stürmer erzielte dabei allerdings lediglich zwei Treffer für die Red Devils und musste sich zumeist mit der Reservisten-Rolle begnügen.

Laut dem PortaL Calciomercato sollen sich nun gleich vier Serie-A-Klubs für den Angreifer interessieren. Während Inter Mailand und Juventus dabei in der ersten Reihe stehen sollen, beobachten laut dem Bericht auch die Roma sowie Milan die Entwicklungen beim 28-Jährigen.

Aufgrund einer Verletzung an der Hüfte ist jedoch fraglich, ob der Torjäger die Premier League tatsächlich in der laufenden Wintertransferphase verlassen wird. Nach Informationen von ESPN wird Martial in Kürze mit dem medizinischen Personal bei United besprechen, ob gar eine Operation nötig sein wird.

In jedem Fall zogen die Red Devils aber schon mal nicht die Vertragsverlängerungsklausel bei Martial, womit sich der im Sommer auslaufende Kontrakt des Franzosen um ein Jahr verlängert hätte.

(skysport.de) / Bild: Imago