Vier Spiele in elf Tagen: ManCity vor Mammutprogramm im Triple-Kampf

Auf Pep Guardiola und seine Stars kommt im Saisonendspurt ein Mammutprogramm zu. Manchester City muss im Kampf um das nationale Triple vier Spiele binnen elf Tagen bestreiten. Das ergab die genaue Ansetzung der beiden noch offenen Partien durch die Premier League am Dienstag.

Demnach empfängt City am 13. Mai Crystal Palace in der Liga und muss sechs Tage später (19.5.) beim AFC Bournemouth ran. Dazwischen findet am 16. Mai das FA-Cup-Finale gegen den FC Chelsea in Wembley statt. Am 24. Mai schließlich steigt das letzte Ligaspiel gegen Aston Villa.

Das Duell mit Palace war ursprünglich für den 22. März angesetzt gewesen, musste wegen des Endspiels im Ligapokal, das City mit 2:0 gegen Meisterschaftsrivale FC Arsenal gewann, aber verlegt werden. Die Partie in Bournemouth wurde wegen einer Terminkollision mit dem FA-Cup-Finale verschoben.

Die Terminierung war über Monate ein Zankapfel zwischen City und der Liga. Dass das Palace-Spiel verschoben werden muss, war seit 4. Februar klar. City soll mehrere Ausweichtermine angeboten haben, die allesamt nicht zustande kamen. Auch ein Alternativvorschlag für die Partie in Bournemouth wurde laut BBC abschlägig beschieden.

Nach dem Ligapokalsieg strebt Manchester noch zwei weitere Titel an. In der Meisterschaft beträgt der Rückstand auf Arsenal drei Punkte, City hat aber eine Partie weniger bestritten. Vor dem Viererpack binnen elf Tagen warten noch die Spiele beim FC Everton am 4. Mai und gegen den FC Brentford fünf Tage später.

(SID)/Bild: Imago