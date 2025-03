Vier Spiele von Kaspers Red Wings, zwei Spiele von Marco Rossi mit Minnesota Wild: Die NHL live bei Sky

Heute Nacht gastieren die Detroit Red Wings mit Marco Kasper bei den Washington Capitals mit Alexander Owetschkin (mit dem Sky X-Traumpass die NHL live streamen!)

Topspiel Washington Capitals vs. Florida Panthers am kommenden Samstag, 22.3. ab 22:00 Uhr live bei Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Mix

Michael Leopold kommentiert am Sonntag, 23.3. ab 20:00 Uhr zum ersten Mal seit 18 Jahren eine NHL-Partie

Insgesamt überträgt Sky Sport in den kommenden Wochen 40 NHL-Spiele live und exklusiv, zwölf davon zur besten Sendezeit

Nur noch acht Treffer ist der Linksaußen der Washington Capitals, Alexander Owetschkin, von einem neuen NHL-Tore-Rekord entfernt. Sagenhafte 887 Tore hat der 39-jährige Russe in seiner NHL-Karriere bereits erzielt, Allzeit-Rekord-Torjäger Wayne Gretzky steht bei 894. Owetschkin will seinem großen Ziel erneut ein Stück weit näherkommen. In der Nacht auf Mittwoch treffen die Capitals auf die Detroit Red Wings und Marco Kasper.

In genau einem Monat starten die heißbegehrten Stanley Cup Playoffs der NHL. Welche Teams können sich einen der hartumkämpften Plätze sichern und weiterhin von der silbernen Trophäe träumen?

Marco Rossi und Minnesota Wild sind nach dem Sieg gegen die Los Angeles Kings nach wie vor auf Play-off-Kurs, es bleibt jedoch spannend bis zum Schluss. Den Detroit Red Wings mit Marco Kasper steht nach einigen Rückschlägen noch ein beschwerlicher Weg bevor.

Sky Sport überträgt in der nächsten Zeit sechs Partien der österreichischen NHL-Stars live, darunter vier Spiele der Detroit Red Wings.

Insgesamt zeigt Sky Sport in den nächsten Wochen 40 Begegnungen aus der NHL live, zwölf zur besten Sendezeit.

Michael Leopold und Patrick Köppchen kommentieren Winnipeg Jets gegen Buffalo Sabres

Zu den weiteren Highlights zählt unter anderem am Samstag um 22:00 Uhr das Spitzenreiter-Duell zwischen den Washington Capitals – derzeit Tabellenführer der Metropolitan Division – und den Florida Panthers, die sich derweil auf Rang eins in der Atlantic Division befinden. Tags darauf treffen am Sonntagabend um 20:00 Uhr die Winnipeg Jets auf die Buffalo Sabres. Michael Leopold kommentiert erstmals seit 18 Jahren eine NHL-Partie und wird hierbei von Sky Experte Patrick Köppchen unterstützt.

Für die Detroit Red Wings geht es in der Nacht auf Dienstag, den 25.3., gegen den Utah Hockey Club, etwas mehr als eine Woche später empfangen sie mit Marco Kasper die Carolina Hurricanes. Für Marco Rossi und Minnesota Wild geht es in der Nacht auf Donnerstag gegen Seattle Kraken, genau zwei Wochen später reisen sie zu den New York Rangers. Diese Spiele sind jeweils live bei Sky zu sehen.

Darüber hinaus präsentiert Sky Sport täglich alles Wissens- und Sehenswerte im Highlight-Magazin „NHL On the Fly“ in der Regel um 14.00 Uhr. Außerdem sind zwischen 11.00 und 12.00 Uhr des Folgetags ausführliche 15-minütige Zusammenfassungen von allen Partien der Edmonton Oilers, Detroit Red Wings und Ottawa Senators zu sehen. Somit können die Fans von Marco Kasper den österreichischen Star bei Sky Sport auch dann verfolgen, wenn sie in der Nacht nicht live dabei sein konnten bzw. die Partie nicht live übertragen wird.

Die Live-Übertragungen der NHL in den nächsten Wochen:

Nacht auf Mittwoch, 19.3.:

0:00 Uhr: Washington Capitals – Detroit Red Wings auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Donnerstag, 20.3.:

2:30 Uhr: Minnesota Wild – Seattle Kraken auf Sky Sport Mix

Nacht auf Freitag, 21.3.:

0:00 Uhr: Washington Capitals – Philadelphia Flyers auf Sky Sport Mix

Nacht auf Samstag, 22.3.:

0:00 Uhr: Pittsburgh Penguins – Columbus Blue Jackets auf Sky Sport Mix

Samstag, 22.3.:

18:00 Uhr: New York Rangers – Vancouver Canucks auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Mix

22:00 Uhr: Washington Capitals – Florida Panthers (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Mix

Nacht auf Sonntag, 23.3.:

3:00 Uhr: Edmonton Oilers – Seattle Kraken auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Sonntag, 23.3.:

20:00 Uhr: Winnipeg Jets – Buffalo Sabres (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Mix

Nacht auf Dienstag, 25.3.:

2:00 Uhr: Utah Hockey Club – Detroit Red Wings auf Sky Sport Mix

Nacht auf Mittwoch, 26.3:

3:30 Uhr: Los Angeles Kings – New York Rangers auf Sky Sport Mix

Nacht auf Donnerstag, 27.3.:

3:00 Uhr: Edmonton Oilers – Dallas Stars auf Sky Sport Mix

Nacht auf Freitag, 28.3.:

3:30 Uhr: San Jose Sharks – Toronto Maple Leafs auf Sky Sport Mix

Nacht auf Samstag, 29.3.:

3:00 Uhr: Anaheim Ducks- New York Rangers auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Samstag, 29.3.:

18:00 Uhr: Philadelphia Flyers – Buffalo Sabres auf Sky Sport 7

21:30 Uhr: Colorado Avalanche – St. Louis Blues (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport 7

Nacht auf Sonntag, 30.3.:

0:00 Uhr: Los Angeles Kings – Toronto Maple Leafs auf Sky Sport Mix

4:00 Uhr: Edmonton Oilers – Calgary Flames (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Sonntag, 30.3.:

19:00 Uhr: Florida Panthers – Montréal Canadiens (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport 2

Nacht auf Dienstag, 1.4.:

4:00 Uhr: Seattle Kraken – Dallas Stars auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Mittwoch, 2.4.:

4:00 Uhr: Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Donnerstag, 3.4.:

1:00 Uhr: New York Rangers – Minnesota Wild auf Sky Sport Mix

Nacht auf Freitag, 4.4.:

4:30 Uhr: San Jose Sharks – Edmonton Oilers auf Sky Sport Mix

Nacht auf Samstag, 5.4.:

1:00 Uhr: Detroit Red Wings – Carolina Hurricanes auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Samstag, 5.4.:

18:30 Uhr: New Jersey Devils – New York Rangers auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Mix

22:00 Uhr: Los Angeles Kings – Edmonton Oilers auf Sky Sport Mix

Nacht auf Sonntag, 6.4.:

1:00 Uhr: St. Louis Blues – Colorado Avalanche auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Sonntag, 6.4.:

18:30 Uhr: New York Islanders – Washington Capitals auf Sky Sport Austria 2 Sky Sport Mix

Nacht auf Dienstag, 8.4.:

4:30 Uhr: San Jose Sharks – Calgary Flames auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event Mix

Nacht auf Mittwoch, 9.4.:

1:00 Uhr: Florida Panthers – Toronto Maple Leafs auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Donnerstag, 10.4.:

4:00 Uhr: Edmonton Oilers – St. Louis Blues auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Freitag, 11.4.:

4:00 Uhr: Vegas Golden Knights – Seattle Kraken auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Samstag, 12.4.:

1:00 Uhr: Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings auf Sky Sport Mix

Samstag, 12.4.:

18:30 Uhr: Philadelphia Flyers – New York Islanders auf Sky Sport 7

22:00 Uhr: Los Angeles Kings – Colorado Avalanche auf Sky Sport Mix

Nacht auf Sonntag, 13.4.:

1:00 Uhr: Toronto Maple Leafs – Montréal Canadiens auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Sonntag, 13.4.:

19:00 Uhr: Ottawa Senators – Philadelphia Flyers auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport 4

Nacht auf Dienstag, 15.4.:

4:00 Uhr: Edmonton Oilers – Los Angeles Kings auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Mittwoch, 16.4.:

1:00 Uhr: Boston Bruins – New Jersey Devils auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Donnerstag, 17.4.:

4:30 Uhr: San Jose Sharks – Edmonton Oilers auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Freitag, 18.4.:

1:00 Uhr: New York Rangers – Tampa Bay Lightning auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

