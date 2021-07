Vier Zu-Null-Siege: Bundesliga-Quartett überzeugt in erster Cup-Runde

Nach dem FC Red Bull Salzburg dürfen vier weitere Vereine der Admiral Bundesliga über den sicheren Einzug in die zweite Runde des ÖFB-Cups jubeln: Der TSV Hartberg, der FC Flyeralarm Admira, die SV Ried sowie der Wolfsberger AC feierten souveräne Siege beim Pflichtspielauftakt der neuen Saison.

Hartberg gewann das steirische Duell gegen Bad Gleichenberg mit 3:0, den ersten Treffer steuerte Neuzugang Mario Sonnleitner bei. Ein Tor mehr gelang der Admira in Neusiedl, eine starke Viertelstunde vor der Halbzeitpause legten die Südstädter den Grundstein zum klaren 4:0-Sieg.

Beeindruckende vier Tore gelangen Ried-Profi Stefan Nutz beim 7:0-Kantersieg seines Teams in Grödig. Ebenso keine Blöße gab sich der WAC beim 3:0 über den Wiener Sportclub durch Tore von Dedic, Scherzer und Vizinger.

Als bislang einziges Team der zwei höchsten Spielklassen musste sich der SV Horn mit einem 0:1 in Schwaz verabschieden. Lafnitz (3:0 gegen Traiskrichen) und der FAC (1:0 bei Seekirchen) sind eine Runde weiter.

Fußball-Ergebnisse der Erstrundenspiele im ÖFB-Cup vom Freitag:

Neusiedl am See 1919 (Regionalliga Ost) – FC Admira 0:4 (0:3). Neusiedl am See, Tore: Kerschbaum (29./Elfmeter), Zwierschitz (37.), Kronberger (41.), Starkl (61.).

Bad Gleichenberg (Regionalliga Mitte) – TSV Hartberg 0:3 (0:2). Feldbach, Tore: Sonnleitner (6.), Tadic (14.), Horvath (78.).

ASK-BSC Bruck/Leitha (Regionalliga Ost) – SV Stripfing (Regionalliga Ost) 0:1 (0:0). Bruckneudorf, Tor: Sahintürk (58.).

SV Seekirchen (Regionalliga Salzburg) – FAC Wien 0:1 (0:0). Seekirchen, Tor: Schmid (82.).

SV Lafnitz – FCM Traiskirchen (Regionalliga Ost) 3:0 (1:0). Lafnitz, Tore: Prohart (3.), Gremsl (60.), Grosse (83.).

FC Kitzbühel (Regionalliga Tirol) – SK Vorwärts Steyr 0:2 (0:0). Kitzbühel, Tore: Martinovic (62.), Ablinger (84.).

SC Schwaz (Regionalliga Tirol) – SV Horn 1:0 (1:0). Schwaz, Tor: Pranter (29.).

VFB Hohenems (Eliteliga Vorarlberg) – SV Fügen (Regionalliga Tirol) 7:0 (3:0). Hohenems, Tore: Herbaly (11., 90.), Ganahl (25.), Wunderli (45.+2, 53., 64.), Lampert (74.).

Wiener Sport-Club (Regionalliga Ost) – WAC 0:3 (0:2). Wien, Tore: Dedic (18.), Scherzer (32.), Vizinger (60.).

SV Grödig (Regionalliga Salzburg) – SV Ried 0:7 (0:4). Grödig, Tore: Nutz (8., 21., 23., 82./Elfmeter), Reiner (17.), Offenbacher (71.), Wießmeier (73.)

SK Treibach (Regionalliga Mitte) – ASK Drassburg (Regionalliga Ost) 1:0 (0:0). Althofen, Tor: Vaschauner (77.).

Beitragsbild: GEPA.