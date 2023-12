Der österreichische Viererbob ist beim Weltcup in La Plagne nicht über den elften Platz hinausgekommen.

Markus Treichl/Markus Sammer/Sascha Stepan/Kristian Huber lagen am Sonntag 1,47 Sekunden hinter dem Bob von Francesco Friedrich, der einen deutschen Dreifachsieg anführte. In der Zweier-Konkurrenz der Frauen ging der Sieg ebenfalls an Deutschland. Peking-Olympiasiegerin Laura Nolte gewann mit Anschieberin Neele Schuten.

(APA)

Bild: GEPA