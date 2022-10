Vierfacher Olympiasieger Ammann will weiterfliegen

via

via Sky Sport Austria

Der vierfache Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann will seine Karriere fortsetzen und seine 26. Weltcup-Saison in Angriff nehmen. Das bestätigte der 41-jährige Schweizer gegenüber dem TV-Sender SRF. Beim Weltcup-Auftakt Anfang November in Polen wird er noch nicht dabei sein, er möchte den Fokus hauptsächlich auf die zweite Saisonhälfte legen.

Ammann hatte sich nach den Olympischen Spielen in Peking eine Auszeit vom Skispringen gegönnt und sich seinem BWL-Studium gewidmet. Nun sprach er erstmals über seine Zukunftspläne. Dabei machte er deutlich, dass der Sport für ihn nicht mehr uneingeschränkt oberste Priorität hat. „Früher habe ich alles rund ums Springen geplant, jetzt plane ich rund um mein Studium herum.“ Wie genau seine Saisonplanung aussehen wird, will Ammann später kommunizieren.

(APA/sda)

Artikelbild: GEPA