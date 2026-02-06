Viermal en suite: Burgstaller zum Rapidler des Jahres 2025 gewählt

Seit mittlerweile fast einem Vierteljahrhundert wählt die Rapid-Community auf digitalem Weg den „Rapidler des Jahres“. Die traditionsreiche Auszeichnung genießt unter Fans und Spielern gleichermaßen hohen Stellenwert und blickt auf eine lange Liste prominenter Sieger zurück.

Bei der Premiere im Jahr 2001 wurde Peter Schöttel, späterer Bundesliga-Rekordspieler von Rapid und heutiger ÖFB-Sportdirektor, zum ersten „Rapidler des Jahres“ gekürt. Rekordsieger der Wahl ist Steffen Hofmann, der zwischen 2004 und 2011 insgesamt fünfmal ausgezeichnet wurde und heute als Geschäftsführer beim SK Rapid tätig ist. Mehrfacherfolge feierten zudem Veli Kavlak (2006, 2010), Stefan Schwab (2016, 2017) sowie Guido Burgstaller, der die Auszeichnung bereits 2022, 2023 und 2024 gewinnen konnte.

Wie schon im Vorjahr wurde auch für die aktuelle Ausgabe eine Vorwahl durchgeführt. Dabei hatten die rund 230 offiziellen Rapid-Fanklubs die Möglichkeit, ihre persönlichen Top-3-Rapidler des vergangenen Jahres per E-Mail zu nominieren. Für den ersten Platz wurden fünf Punkte vergeben, für Rang zwei drei und für Rang drei ein Punkt. Die fünf bestplatzierten Spieler aus dieser Vorauswahl – Guido Burgstaller, Nenad Cvetković, Ercan Kara, Nikolaus Wurmbrand und Kapitän Matthias Seidl – schafften es anschließend in das finale Voting.

Die Endabstimmung erfolgte über mehrere Tage hinweg über den offiziellen grün-weißen WhatsApp-Kanal sowie zusätzlich per E-Mail. Das Ergebnis fiel dabei äußerst deutlich aus: Guido Burgstaller setzte sich mit rund 3.500 Stimmen klar durch und erhielt fast dreimal so viele Stimmen wie der zweitplatzierte Nikolaus Wurmbrand. Die weiteren Kandidaten folgten mit weiterem, klarem Abstand.

Foto: GEPA