Vierschanzentournee: ÖSV gibt Aufgebot bekannt

Bei der Vierschanzentournee wird das rot-weiß-rote Aufgebot aus sieben Skispringern bestehen.

Neben Titelverteidiger Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft, die im Vorjahr die ersten drei Plätze belegten, sind wie schon zuletzt beim Weltcup in Engelberg auch Manuel Fettner, Stephan Embacher und Jonas Schuster dabei. „Die Mannschaft bleibt gleich“, erklärte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl. Einen zusätzlichen Quotenplatz holte sich Maximilian Ortner im Kontinentalcup.

Die Tournee beginnt nach den Weihnachtsfeiertagen traditionell in Deutschland mit den Bewerben in Oberstdorf (29. Dezember) und Garmisch-Partenkirchen (1. Jänner), ehe das Bergiselspringen in Innsbruck (4. Jänner) sowie das Dreikönigsspringen in Bischofshofen (6. Jänner) auf dem Programm stehen.

(APA) / Artikelbild: GEPA