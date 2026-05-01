Viertelfinal-Out für Tagger – Neumayer bei Heimturnier im Halbfinale

Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger muss bei ihrem aktuellen Turnier-Einsatz ein Aus im Viertelfinale hinnehmen.

Die Osttirolerin Tagger verlor beim WTA-125-Turnier in Saint-Malo in Frankreich gegen die topgesetzte Tschechin Tereza Valentova (WTA-51.) 5:7,5:7.

ÖTV-Trio um Tagger scheitert

Ein Out gab es auch für Sinja Kraus und Julia Grabher – ebenso jeweils in einem Viertelfinale. Bei einem Challenger in Wiesbaden unterlag die Wienerin Kraus der Belgierin Jeline Vandromme 6:2,5:7,5:7, die Vorarlbergerin Grabher der Britin Francesca Jones 5:7,2:6.

Neumayer im Mauthausen-Halbfinale

Der Salzburger Lukas Neumayer steht beim ATP-100-Tennis-Challenger in Mauthausen im Halbfinale. Der 23-jährige Lokalmatador besiegte am Freitag den ehemaligen serbischen Top-30-Mann Laslo Djere 7:6(4),6:3. Um den Finaleinzug geht es für Neumayer gegen den Russen Roman Safiullin. Mit Sandro Kopp war der einzige andere rot-weiß-rote Achtelfinalist am Vortag ausgeschieden.

Den Steirer Sebastian Ofner hatte es bei einem Challenger in Aix-en-Provende in Frankreich im Achtelfinale erwischt.

(APA/Red.)

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