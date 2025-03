Viertelfinale fix: Bayern lässt Leverkusen erneut keine Chance

Bayern München hat ein Comeback des aufmüpfigen Rivalen Bayer Leverkusen im Keim erstickt und darf weiter vom „Titel dahoam“ träumen.

Die routinierten Münchner setzten durch das 2:0 (0:0) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League das nächste Ausrufezeichen im Dauerduell mit den Rheinländern und zogen zum sechsten Mal in Folge ins Viertelfinale der Königsklasse ein.

Torjäger Harry Kane (52.) und Alphonso Davies (71.) trafen für das Team von Trainer Vincent Kompany, das mit einer abgeklärten Vorstellung nichts anbrennen ließ. Die Werkself konnte den Ausfall von Ausnahmekönner Florian Wirtz derweil nicht kompensieren und verpasste nach der 0:3-Klatsche im Hinspiel das erhoffte Wunder deutlich. Der Double-Gewinner hat damit nur noch im DFB-Pokal eine realistische Titelchance.

Auf dem beschwerlichen Weg ins Endspiel treffen die Münchner im Viertelfinale nun auf den italienischen Meister Inter Mailand. Das souveräne Weiterkommen war dabei auch im Kampf um die Vormachtstellung im deutschen Fußball ein Ausrufezeichen – auch in der Liga hat der Rekordmeister derzeit klar die Nase vorn.

Wirtz bei Leverkusen schmerzlich vermisst

Durch den Ausfall von Wirtz, der sich bei der missglückten Generalprobe gegen Werder Bremen (0:2) am Sprunggelenk verletzt hatte, war ein Comeback für Bayer noch unwahrscheinlicher geworden – zumal die Bayern in ihrer Historie in keinem der bislang 27 Fälle einen Drei-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel noch aus der Hand gegeben hatten.

Um das „Wunder“ in Leverkusen dennoch möglich zu machen, müssten Spieler und Fans „von der ersten Sekunde daran glauben“, hatte Trainer Xabi Alonso gefordert – doch in einer hitzigen Anfangsphase setzten die Bayern den ersten Akzent: Jamal Musiala dribbelte sich auf der Außenbahn herausragend durch, in der Mitte kam Kane unter großer Bedrängnis von Jonathan Tah irgendwie zum Abschluss – Bayers Kapitän Lukas Hradecky kratzte den Ball aber stark von der Linie (5.). Der Finne hatte den Vorzug vor Matej Kovar nach dessen Patzer im Hinspiel erhalten.

Die Leverkusener kamen dann etwas besser ins Spiel, gute Chancen hatten aber nur die Münchner. Kane scheiterte nach einem schlimmen Fehlpass von Granit Xhaka an Hradecky (15.), wenig später verzog Michael Olise knapp (16.). Ein Abschluss von Kingsley Coman ging dazu knapp rechts vorbei (28.).

Bayer-Chancen Mangelware

Die Werkself wehrte sich, bei jedem Ballgewinn peitschten die Fans ihre Mannschaft nach vorne – gefährliche Offensivaktionen blieben Mangelware. Erst in der 38. Minute näherte sich Leverkusen bei einem Kopfball von Patrik Schick dem Münchner Tor. Einen weiteren Kopfball setzte der Tscheche nach einer Ecke links vorbei (44.).

Nach dem Seitenwechsel waren weiter die Münchner das dominierende Team – und sorgten für die Entscheidung im Achtelfinal-Duell: Kane schob nach einem Freistoß aus dem Halbfeld aus kurzer Distanz ein. Die Leverkusener versuchten zu antworten, bei einem Abschluss von Jeremie Frimpong (65.) konnte sich Bayerns Keeper Jonas Urbig erstmals auszeichnen. Auch gegen Schick (67.) parierte der Vertreter von Manuel Neuer. Auf der Gegenseite schlug Davies zu, und es hätte noch deutlicher werden können: Musiala traf in der Schlussphase zweimal den Pfosten (81./86.).

Tore im VIDEO:

0:1 – Kane (52.)

0:2 – Davies (71.)

(SID)/Bild: Imago