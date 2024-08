Vierter Dopingfall: Griechische Stabhochspringerin suspendiert

Die Griechin Eleni-Klaoudia Polak, die in der Qualifikation im Stabhochsprung ausgeschieden war, wurde wegen eines positiven Dopingtests vorläufig suspendiert.

Dies teilten die Organisatoren der Olympischen Spiele in Paris am Dienstag mit. Polak ist nach der irakischen Judoka Sajjad Sehen, der nigerianischen Boxerin Cynthia Ogunsemilore und dem afghanischen Judoka Mohammad Samim Faizad der vierte Dopingfall der Olympischen Spiele in Paris.

Polak, die am Montag mit einem Sprung über 4,20 m ausgeschieden war, wurde wegen eines „abnormalen Analyse-Ergebnisses“ nach einer Dopingkontrolle disqualifiziert und bis zum weiteren Verfahren suspendiert, schrieb die Organisation in einer Erklärung ohne weitere Details.

(APA) / Bild: Imago