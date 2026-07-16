Vierter Elektronik-Tausch! Startplatzstrafe für Norris in Spa

Für Weltmeister Lando Norris läuft die Saison in der Formel 1 weiter holprig. Für den Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps erhält der Brite eine Startplatzstrafe. Im Rennen am Sonntag (ab 13:30 Uhr live auf Sky – streame das Rennen mit Sky X live) muss Norris zehn Positionen weiter hinten starten. Die Strafe erhält der Brite, weil in seinem Boliden bereits zum vierten Mal die Leistungselektronik ausgetauscht wird. Das teilte sein Rennstall McLaren am Donnerstag mit.

Die Leistungselektronik steuert den Energiefluss zwischen Batterie und dem Elektromotor. In China und Japan fielen die ersten beiden Einheiten aus. Nun ersetzt McLaren die dritte Einheit, „um Verbesserungen nutzen zu können“. Motorlieferant Mercedes hatte zwischenzeitlich Updates am Antrieb vorgenommen.

Norris soll restliche Saison mit neuer Einheit fahren

„Wir haben uns entschieden, dies in Belgien zu tun, einer Strecke, auf der Überholmanöver vergleichsweise häufiger vorkommen, im Gegensatz zu den beiden darauffolgenden Rennen in Ungarn und Zandvoort“, schrieb McLaren. Die vierte Einheit soll bis zum Rest der Saison verwendet werden.

Norris konnte aufgrund diverser Defekte drei Rennen nicht beenden. Auch technische Probleme in den Trainingseinheiten bremsten ihn immer wieder aus. Vor dem zehnten Saisonlauf in Belgien liegt er mit 82 Punkten Rückstand auf WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli auf Platz fünf.