Vierter ELF-Sieg in Folge für Raiders

Die Raiders Tirol haben in der European League of Football das vierte Spiel in Folge gewonnen. Die Tiroler feierten am Sonntag gegen die Leipzig Kings vor etwa 3.400 Zuschauern in Innsbruck einen ungefährdeten 37:6-Sieg. Damit bilanziert die Mannschaft um Quarterback Sean Shelton bei vier Siegen und zwei Niederlagen.

Bereits am Samstag hatten die Vienna Vikings das Spitzenspiel bei den Barcelona Dragons mit 27:20 für sich entschieden. Damit sind die Wiener nach der Hälfte des Grunddurchgangs das einzige ungeschlagene Team der ELF. Die Raiders liegen hinter den Vikings auf dem zweiten Platz der Central Conference und wären derzeit als bester Gruppenzweiter für das Halbfinale qualifiziert. Beide Teams haben in der kommenden Woche spielfrei, ehe es am 24. Juli zum direkten Duell in Wien kommt. Im Hinspiel zum Saisonauftakt hatten die Vikings in Innsbruck einen knappen 29:23-Sieg gefeiert.

(APA) / Bild: Imago