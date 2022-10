via

Die Black Wings haben in der ICE Hockey League den nächsten Sieg eingefahren. Die Linzer gewannen am Samstagabend beim HC Innsbruck mit 5:2 (1:0,3:0,1:2) und schoben sich dank des vierten Erfolgs in sechs Partien vorerst auf Platz drei vor.

Brian Lebler und Shawn St-Amant trafen jeweils zweimal für die Linzer, Graham Knott verbuchte drei Assists. Innsbruck schoss zwar öfter auf das Black-Wings-Tor, der erste Treffer für die Tiroler fiel aber erst in der 51. Minute.

