Vierter Saisonsieg für Rovanperä im sechsten WM-Rennen

Der Finne Kalle Rovanperä hat am Sonntag die Kenia-Rallye gewonnen. Der WM-Führende feierte im Toyota seinen vierten Saisonsieg, er verwies den Waliser Elfyn Evans und den Japaner Takamoto Katsuta auf die Ränge zwei und drei. Die ersten vier Plätze gingen allesamt an Toyota-Piloten. In der WM-Wertung führt Rovanperä mit 145 Zählern 65 Punkte vor dem Belgier Thierry Neuville (Hyundai), der in Kenia hinter dem achtfachen Weltmeister Sebastien Ogier Fünfter wurde.

„Das war die härteste Rallye, die ich je gefahren bin“, meinte der 21-jährige Finne nach dem sechsten Saisonrennen im Ziel. Eine tierische Schrecksekunde erlebte der neunmalige Titelträger Sebastien Loeb in der afrikanischen Savanne. Als auf einem schmalen Weg plötzlich ein Zebra auf der Strecke auftauchte, vermied der Franzose, der am Ende Achter wurde, geistesgegenwärtig mit einem Ausweichmanöver einen Crash. „Das ist die Safari Rallye Kenia“, schrieb der 48-jährige Ford-Pilot auf Twitter kurz darauf.

(APA)

Bild: Imago